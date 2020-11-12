توافر تحصينات الأنفلونزا الرباعية بـ"الصحفيين"

تُعلن لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، عن توفير كمية من مصل الأنفلونزا الرباعي، إنتاج شركة فاكسيرا، وذلك للصحفيين وأسرهم.
وقال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، رئيس اللجنة، إن ذلك يأتي في إطار تعزيز الشق الوقائي، لحماية الصحفيين وأسرهم.
وأضاف عبدالمجيد، من الأحد المقبل، يمكن للصحفيين وأسرهم الحصول على جرعات المصل، بواقع 175 جنيهًا للجرعة، فيما سيتوافر، من الأحد ٢٢ نوفمبر وحتى الثلاثاء 24 نوفمبر، طبيب بالنقابة، لتحصين من يرغب، وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
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