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توافر تحصينات الأنفلونزا الرباعية بـ"الصحفيين"

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تُعلن لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، عن توفير كمية من مصل الأنفلونزا الرباعي، إنتاج شركة فاكسيرا، وذلك للصحفيين وأسرهم.

وقال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، رئيس اللجنة، إن ذلك يأتي في إطار تعزيز الشق الوقائي، لحماية الصحفيين وأسرهم.

وأضاف عبدالمجيد، من الأحد المقبل، يمكن للصحفيين وأسرهم الحصول على جرعات المصل، بواقع 175 جنيهًا للجرعة، فيما سيتوافر، من الأحد ٢٢ نوفمبر وحتى الثلاثاء 24 نوفمبر، طبيب بالنقابة، لتحصين من يرغب، وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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