يستضيف مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية د. محسن القوصي إستشاري أمراض الكلى بالمملكة المتحدة فى الفترة من 4 وحتى 15 ديسمبر القادم . وتستقبل اللجان التحضيرية حالياَ الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومياَ عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية تستضيف خبيرا عالميا في أمراض الكلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.