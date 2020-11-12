ما وراء الطبيعة .. أحمد أمين: شخصية رفعت إسماعيل حققت حلمي الفني

تصدرت مسلسل ما وراء الطبيعة اهتمامات الجمهور على السوشيال ميديا، بعد النجاح الذي حققته بمجرد عرضها على "نتفليكس"، وتفاعل المتابعين مع شخصيات المسلسل المصنف كمسلسل رعب وغموض وإثارة ، وتدور أحداثه حول شخصية الطبيب المتهكم والمغامر "رفعت إسماعيل" (أحمد أمين) الذي تتحول قناعاته العملية بشأن العالم إلى محل تساؤلات مع تعرضه لظواهر غير طبيعية.
وكشف أحمد أمين ، كواليس تجسيده شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، قائلا إن تجسيده هذه الشخصية هو حلمٌ تحقق على صعيد التمثيل، مؤكدا خلال لقاء على فضائية سكاي نيوز عربية، أنه استمتع برحلة المسلسل، لكونها أخذته كممثل إلى عوالم نفسية، لم يسبق له اكتشافها، جعلته يطوّر ويغيّر في شخصيته الحقيقية للأفضل.
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وتابع أمين أن "إتقان الشخصية استغرق وقتا طويلا وعددا كبيرا من البروفات قبل بدء التصوير، حتى يظهر الطبيب بالصورة التي نريدها".
وأشار أمين إلى إن "بطل المسلسل يحمل نظرة سوداوية، وملاحظات مغايرة عن العالم الخارجي".
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