النائبة امل رمزى تكتب: الشباب والدولة المصرية

ليس من الغريب أن يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي فترته الرئاسية الأولى بعام الشباب، تلك الرؤية التي بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية للدولة المصرية، كشباب البرنامج الرئاسي وشباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وشباب رؤية مصر ٢٠٣٠ وغيرهم المئات والألاف المنخرطون في البرامج التنموية والتعليمية المختلفة.

سعداء بالنتائج المبدأية ونسعي لتحقيق المزيد من أجل بناة مستقبل هذا الوطن، وقريباً سنفتخر بهذة الوجوه الشبابية والدماء الجديدة بجميع مفاصل الدولة وبالمناصب القيادية، كما حدث بالفعل من تمكين العديد من الشباب مساعدين وزراء ونواب للمحافظين ومشاركة شباب التنسيقية بأنتخابات مجلسى الشيوخ والنواب.

لذلك أدعوا كافة شباب هذا الوطن بالتمسك بالأمل والالتفاف حول القيادة السياسية لنجاح تلك التجربة من أجل مستقبل أفضل لهم ولمصرنا الحبيبة.