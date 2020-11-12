عاجل.. اختتام فعاليات التدريب البرمائى المصرى البريطانى المشترك T1

اختتمت فعاليات التدريب البرمائى المشترك المصرى البريطانى (T-1) وذلك بمشاركة حاملة المروحيات المصرية "أنور السادات" من طراز الميسترال ومجموعتها القتالية والفرقاطة "شرم الشيخ" طراز بيرى ولنش الصواريخ "على جاد" من طراز سليمان عزت وسفينة الإبرار ALBION" HMS"البريطانية ومجموعاتها القتالية المصاحبة وعدد من الفرقاطات واللنشات.





تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافى منها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات المشتركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وكذا تنفيذ تدريباً متميزاً لتبادل وسائط الإبرار البحرى بين الجانبين عكس مدى التناغم والكفاءة القتالية العالية التى يتمتع بها كافة العناصر المشاركة فى التدريب.

كما اشتمل التدريب أيضا على تنفيذ تدريب لحماية السفن التى تحمل شحنات هامة وتأمينها مع التدريب على عمليات الاعتراض البحرى طبقاً للمواثيق والقوانين الدولية، وكذا تنفيذ تدريباً للدفاع الجوى لمواجهة التهديدات الجوية وتأمين الوحدات البحرية فى نطاق عملها.

هذا وقد شهدت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية برمائية ناجحة لإبرار مجموعات من القوات المحمولة بحراً أو المحملة على وسائط الإبرار والقوات الخاصة البحرية، وتأمينها حتى وصولها للساحل وتنفيذ عملية اقتحام ناجحة للشاطئ تمهيداً لإبرار القوة الرئيسية.

وتفقد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية القوات المشاركة فى التدريب من الجانبين، وأشاد بما لمسه من استعداد قتالى عالى للقوات، وكفاءة فنية عالية للمعدات والوحدات البحرية مؤكداً على أهمية تنفيذ مثل هذه التدريبات لتوحيد المفاهيم وتبادل نقل الخبرات خاصة مع البحرية البريطانية، والتى تعد واحدة من أعرق البحريات فى العالم.