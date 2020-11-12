عاجل.. مصر تعرب عن إدانتها لاستهداف مقر سفارة السعودية فى لاهاى

وأكدت أنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق فى الإجراءات، التى تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة. وأكدت مصر وقوفها وتضامنها مع الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها فى كل مكان.

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