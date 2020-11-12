شاهد بالفيديو ..عاجل وخطير.. رغم التحذيرات المتكررة الشيشة تضرب بكل القرارات عرض...

رغم خطورة ڤيروس كورونا المعروف بكوفيد 19 في كل العالم ورغم التحذيرات التي تطلقها الحكومة المصرية كل يوم بضرورة مراعات الإجراءات الإحترازية لمواجة الموجة الثانية لهذا المرض الخطير إلا أن دوت الخليج رصدت بعض المقاهي في مدينة نصر وخاصة في شارع أحمد قنديل المتفرع من شارع الطيران لا تعترف بهذه الإجراءات وتقدم لزبائنها الشيشة في كل الأوقات رغم أن وزارة الصحة حذرت مرارا وتكرارا من خطورة تدخين الشيشة وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا .. ورغم أن أهالي المنطقة تقدموا بعدة بلاغات تجاه هذه المقاهي إلى كل الجهات المعنية بهذا الأمر إلا أن تلك البلاغات لم تجد من يستمع إليها .. فهل ستتحرك أجهزة الدولة لمعاقبة القائمين على هذه الجريمة ؟ أم.سيستمر الصمت الرهيب تجاه هذه الجريمة المتعمدة ؟

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