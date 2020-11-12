القدس وجهة خاصة.. العربية للسياحة تنهي مشاركتها في اجتماع منتدى منظمة التعاون الإسلامي

قال الدكتور وليد علي الحناوي – المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة بأن المنظمة شاركت بالاجتماع الثامن للمنتدى السياحي لمنظمة التعاون الإسلامي هذا العام بوفد برئاسة الأمين العام للمنظمة شريف فتحي عطية - تحت عنوان "القدس الشريف وجهة خاصة" .

أوضح الحناوي ان المنظمة قدمت عرضًا عن دورها في دعم القطاع السياحي الفلسطيني من خلال البرامج المنفذة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بدولة فلسطين من أهمها اختيار القدس عاصمة للسياحة العربية لعام 2018م بناءًا على مقترح المنظمة لمجلس وزراء السياحة العرب أثناء انعقاده والذي تزامن مع القمة العربية في دورتها العادية التاسعة والعشرين في الظهران والتي سميت بقمة القدس.

تابع انه تمكين القطاع السياحي الفلسطيني من المشاركة في المنتديات والمعارض الدولية والإقليمية من خلال اجنحة المنظمة في تلك المعارض، أيضا قامت المنظمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتدريب الشباب الفلسطيني العامل في القطاع السياحي من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية في مدينة شرم الشيخ بعام 2015م بهدف تنمية وتطوير العاملين في قطاع المنشآت الفندقية.

أشار الى ان المنظمة في ظل جائحة كورونا قدمت منح تدريبية للعاملين في القطاع السياحي الفلسطيني حيث بلغ عدد المتدربين حتى تاريخه بحدود 1022 متدرب.



والجدير بالذكر أن المنظمة العربية للسياحة قامت بإصدار العديد من التقارير والإحصائيات والتحليلات البيانية بالتعاون مع الإتحاد العربي للنقل الجوي في إطار فريق إدارة الأزمات بالمنظمة وكان آخرها التقرير الخامس والذي يوضح بأن الحركة السياحية قد سجلت تراجعا عالميا أكثر من المتوقع خلال النصف الاول من العام 2020 مقارنة مع نفس الفترة من 2019 لذا فإننا نتوقع ان يسجل عدد السياح الدوليين انكماشا بنسبة 64.7 % في عام 2020 مقارنة بعام 2019 م موضحا ان ذلك اقل بنسبة 6.7 % مقارنة مع توقعات سيناريو التعافي السريع الذى سبق إصداره في شهر مايو الماضي.

افاد أنه قد يصل عدد السياح الدوليين الوافدين الى 516 مليون سائح بنهاية عام 2020 م وتماشيا مع ذلك فقد تم مراجعة ارقام السياح الدوليين مع تعديل تقديراتنا لعوائد السياحة الدولية و التي نتج عنها انخفاض يصل 68% مقارنة بين 2020 و2019 مسببة خسائر تصل الى 474 مليار دولار مما سيؤدى الى الانخفاض المضاعف الإقتصادي لقطاع السياحة في الاقتصاد ككل وخاصة في البلدان النامية التي تعتمد بشكل كبير على السياحة كمصدر للدخل القومي ولإنتاج فرص عمل ونتيجة لذلك نتوقع إنخفاضا في الإستثمار المتعلق بالسياحة والسفر بحوالي 73% في عام 2020 مقارنة مع 2019م .

وواصل الحناوي حديثه مؤكدًا بأنه من المتوقع إنكماش ايرادات السياحة في العالم العربي بنسبة 69.1 % في عام 2020 مقارنة مع عام 2019 مسببة خسائر قد تصل إلى 28 مليار دولار أمريكي مما سيؤدي إلى إنخفاض حاد في الحركة السياحية بالمنطقة مما سيؤثر على العديد من القطاعات بما في ذلك تجارة التجزئة والأغذية والمشروبات والضيافة والخدمات المالية والذى سينتج عنه فقد العديد من الوظائف التي تعمل بهذه الصناعة الكبرى.