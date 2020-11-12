الاعتداء الجبان.. مصر تُدين استهداف مقر سفارة السعودية في لاهاي

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ قلقها وإدانتها لإطلاق النار الذي تعرض له مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي اليوم.

وقال بيان لوزارة الخارجية ورد للموقع نسخة منه إن مصر تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة.

وأكدت مصر وقوفها وتضامنها مع الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.