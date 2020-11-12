لجنة المنظمات بالقومى للمرأة تناقش رفع كفاءة الجمعيات الأهلية فى التعامل مع العنف

عقدت لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر اللجنة ، وبحضور الدكتورة نسرين بغدادى عضوة المجلس ومقررة لجنة التدريب ، وعضوات وأعضاء لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد الدكتور نبيل صموئيل أن الاجتماع ناقش سبل التعاون المشترك بين اللجنتين لرفع كفاءة أعضاء الجمعيات الأهلية فى التعامل مع العنف الواقع على المرأة فى ظل جائحة كورونا ، موضحا أن هذا التعاون سوف يتم ضمن أنشطة اللجنة خلال حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التى سوف يطلقها المجلس خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر من العام الحالي.
وأكدت الدكتورة نسرين البغدادى على أهمية تدريب الجمعيات الأهلية على اعتبار أنهم الأقرب إلى الوصول للمرأة فى ظل الأزمات التي تتعرض لها سواء كانت ازمات اقتصادية او صحية او اجتماعية ،موضحة ان مقترح التدريب سوف يرفع الوعى بالمفاهيم المتعلقة بالعنف إلى جانب تحويل السلوكيات السلبية إلى إيجابية والتعريف بخريطة الخدمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للمجلس كمكتب الشكاوى ومركز تنمية مهارات المراة.
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