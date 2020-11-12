مستفيد من مبادرة التصالح يشكر أبو العينين: سلمت أمري لله وربنا رزقني بـ مبادرة أبو العينين.. ومهما قولنا عنه مش هنوفيه حقه

قال خالد حامد، أحد المستفيدين من مبادرة النائب محمد أبو العينين، لسداد قيمة جدية التصالح عن 5000 آلاف أسرة بمحافظة الجيزة، إنه عند علمه بالمبادرة، قدم أوراقه للاستفادة منها، لكنه كان يائسًا من الاستجابة لطلبه، إلا أنه فوجئ بمكتب النائب محمد أبو العينين يتواصل معه لسداد جدية التصالح عن وحدته التي تبلغ مساحتها 70 مترًا.

وعبر خالد حامد، عن سعادته بالاستقبال والاستجابة التي تمت من قبل مكتب النائب محمد أبو العينين، والذي خفف عن كاهله أعباء مالية كبيرة.

وأضاف: "النائب محمد أبو العينين لا يمكن أن نوفيه حقه، وهو يعمل لله دائمًا، وصعب الجيزة تجيبه حد زيه تاني".

وتابع: "ربنا يجعل أعمال أبو العينين في ميزان حسناته ويكرمه ويكون أحسن الناس".