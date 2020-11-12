وفاة سيدة بكورونا انتقل إليها الفيروس أثناء تقبيلها يد نجلها المتوفي بنفس المرض

شهدت محافظة مطروح واقعة مأسوية بوفاة مسئولة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك على خلفية تداعيات إصابتها بفيروس كورونا داخل إحدى مستشفيات العزل بالمحافظة.
وقال شهود عيان ل تحيا مصر، إنه من المتوقع أن يكون الفيروس انتقل إلى السيدة عقب تقبيلها يد نجلها والذي وافته المنية هو أيضا بعد إصابته بالفيروس خلال الأيام الماضية.
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وأضافوا أن السيدة رفضت مغادرة المستشفى إلا عقب تقبيل يد نجلها مصرة على رؤيته للمرة الأخيرة قبل تغسيله ودفنه بمعرفة الطب الوقائي.
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