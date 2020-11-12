نائب رئيس جامعة الجلالة يستقبل مؤسسة Ocean County College

استقبل الدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مايسة أبو يوسف هيوارد مساعدة نائب رئيس Ocean County College للشؤؤن الدولية بمقر الحرم الجامعي بمدينة الجلالة.

تأتي هذه الزيارة لبحث سبل التعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى من خلال تبادل الخبرات العلمية ، الزيارات الاكاديمية، تبادل الطلاب والمنح من خلال تنفيذ برامج تخدم جامعة الجلالة، والتي استقبلت أولى دفعاتها هذا العام بخمسة عشرة كلية تقدم أكثر من 65 برنامجا متميزا.

وخلال الزيارة تفقدت مباني الكليات المختلفة بالحرم الجامعي وأعربت عن سعادتها بهذه الزيارة قائلة: "لقد تشرفت بزيارة جامعة الجلالة اليوم وشاهدت كيف تقوم الجامعة بتيسير كل السبل المتاحة لخدمة أولي دفعاتها وأعمال التطوير التي تجري علي قدم وساق لاستقبال مزيد من الدفعات في المستقبل القريب".



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