نائب رئيس جامعة الجلالة يستقبل مؤسسة Ocean County College

استقبل الدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مايسة أبو يوسف هيوارد مساعدة نائب رئيس Ocean County College للشؤؤن الدولية بمقر الحرم الجامعي بمدينة الجلالة.
تأتي هذه الزيارة لبحث سبل التعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى من خلال تبادل الخبرات العلمية ، الزيارات الاكاديمية، تبادل الطلاب والمنح من خلال تنفيذ برامج تخدم جامعة الجلالة، والتي استقبلت أولى دفعاتها هذا العام بخمسة عشرة كلية تقدم أكثر من 65 برنامجا متميزا.
وخلال الزيارة تفقدت مباني الكليات المختلفة بالحرم الجامعي وأعربت عن سعادتها بهذه الزيارة قائلة: "لقد تشرفت بزيارة جامعة الجلالة اليوم وشاهدت كيف تقوم الجامعة بتيسير كل السبل المتاحة لخدمة أولي دفعاتها وأعمال التطوير التي تجري علي قدم وساق لاستقبال مزيد من الدفعات في المستقبل القريب".
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كما أكد الدكتور محمد الشناوي، على سعادته بهذه الزيارة قائلا: "نحن كفريق عمل جامعة الجلالة نتشارك مع ocean county college في نفس الرؤي والخطط المستقبلية والتي نطمح من خلالها الي تقديم عملية تعليمية وفق المعايير الدولية وعقد مزيد من الشراكات لتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس وطلابنا".
الجدير بالذكر أن مؤسسة Ocean County College ، منظمة خاصة غير ربحية ، بأكثر من 50 عامًا من الخدمة المتميزة.
المؤسسة مكرسة لنمو الكلية وتطويرها من خلال المنح الدراسية والأوقاف والمشاريع الرأسمالية والخاصة، وتعتبر Ocean County College كلية مجتمعية عامة مدتها سنتان بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وهى معتمدة من قبل لجنة الولايات الوسطى للتعليم العالي.
تأسست المؤسسة لتقديم المنح الدراسية للطلاب الملتحقين بكلية Ocean County ، وبعد نجاحها في هذه المهمة ، قامت المؤسسة بتوسيع نطاق الشراكة ليشمل دول أخري خارج نطاق الولايات المتحدة الامريكية بهدف الوصول إلى الهدف المشترك، والذي يتمثل في توفير تعليم عالي الجودة وفق المعايير الدولية.
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