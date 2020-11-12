أورنج كاش | طريقة سحب وإيداع الأموال من ATM والبنوك المتاحة

أورنج كاش من أكثر الخدمات استخدامًا التى تتيحها شركة أورنج ويتساءل عنها عملاء الشركة باستمرار، ولكن بدلاً من الذهاب لفروع أورنج لسحب وإيداع الأموال، أتاحت الشركة إمكانية طريقة سحب وإيداع الأموال من ATM محددة مجموعة من البنوك تتم من خلالها العملية.

البنوك المتاحة لخدمة أورنج كاش



• البنك الأهلي المصري من ضمن البنوك المتاحة لإيداع الأموال.

• بنك القاهرة.

• بنك الإسكندرية.

• بنك عوده وال cib.

• بنك مصر والأهلي المصري.

• البنك المتحد.

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طريقة الإيداع في ماكينات ATM عن طريق أورنج كاش

- أذهب إلى أقرب ماكينة صراف آلي.

- تأكد من وجود علامة 123 على الماكينة أو علامة تحويل.

- اختر الخدمات النقدية.

- اختيار محفظة المحمول.

- الضغط على خيار إيداع.

- أكتب رقم الموبايل.

- أكتب الرقم السري التابع لك.

- حدد قيمة المبلغ الذي تريد إيداعه.

- سوف تصل لك رسالة تأكيد لعمليه الإيداع.



طريقة السحب أورنج كاش من ATM



- أطلب #115# وبعدها قم بإدخال المبلغ والرقم السري وسوف يتم إرسال رسالة خاصة بكود السحب.

- أذهب إلى ماكينة الصراف الآلي التابعة لبنك مصر واختار محفظة الهاتف واختار السحب.

- ادخل رقم الهاتف وكود السحب وبعد ذلك ادخل المبلغ الذي تريده، ومن ثم سوف يتم إرسال رسالة بالتأكيد.

