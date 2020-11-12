ختام فعاليات التدريب البرمائى المشترك المصرى البريطانى T-1

اختتمت فعاليات التدريب البرمائى المشترك المصرى البريطانى T-1، بمشاركة حاملة المروحيات المصرية " أنور السادات " من طراز الميسترال ومجموعتها القتالية والفرقاطة " شرم الشيخ " طراز بيرى ولنش الصواريخ " على جاد " من طراز سليمان عزت وسفينة الإبرار " ALBION HMS " البريطانية ومجموعاتها القتالية المصاحبة وعدد من الفرقاطات واللنشات.

تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافى منها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات المشتركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية وكذا تنفيذ تدريباً متميزاً لتبادل وسائط الإبرار البحرى بين الجانبين عكس مدى التناغم والكفاءة القتالية العالية التى يتمتع بها كافة العناصر المشاركة فى التدريب.



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