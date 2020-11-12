النشرة المرورية : زحام بشارع المنيل .. وروض الفرج بديلا عن محور 26 يوليو

وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام، بمنطقة أبو قير، ومحور قناة السويس للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية، ومن شارع سوريا حتى منطقة كليم، وأحجام متفرقة بمنطقة كفر عبده بمحور أبوقير.

ولفت صابر إلى أن محافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام المتفرقة بشارع سعد زغلول، للمتجه إلى ميدان المنشية، كما تشهد محافظة الغربية بعض الاحجام بشارع الجلاء اتجاه الطريق الزرعى بمدينة طنطا.

وأضاف صابر أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، حيث قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات؛ لوجود بعض أعمال التوسعة بعدد من محاور الطرق الدائرية، من أبرزها أعلى طريق الأوتوستراد وكارفور، ناصحا بسلوك نفق كارفور والخروج لمناطق المعراج، والخروج مرة أخرى على الأوتوستراد.

ونوه صابر، أن أعلى محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر والشيخ زايد، ومتجه لميدان لبنان، تكون الأحجام مرتفعة نسبيا فيه، ناصحا بسلوك محور روض الفرج، الذى يكون أفضل حالا.

ونوه صابر، أن محافظة الجيزة تنحصر فيها الأحجام بشارع التحرير للقادم من مناطق الجلاء ومتجه لشارع السودان، ناصحا باستخدام كورنيش العجوزة يكون أفضل حالا، كما نصح باستخدام شارع الجامعة أو شارع السودان فهما أفضل حالا فى هذا التوقيت للقادم من الدقى والبطل أحمد عبدالعزيز، ومتجه لفيصل والهرم.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر، بتجنب محور الفردوس، بشارع صلاح سالم، حيث يشهد بعض الأحجام، لوجود أعمال توسعة وإنشاءات، وسلوك محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت، وفى محور جوزيف تيتو يشهد أعلى كوبرى الحرفيين بعض الكثافات ناصحا بسلوك جسر السويس، وكذلك كوبرى الفنجرى يشهد بعض الأحجام ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

وألمح محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إلى تجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ويفضل استخدام كوبرى الجلاء، وكوبرى الجامعة، وكوبرى عباس، وكوبرى الساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، كما تشهد منطقة القلعة بعض الأحجام، كما نصح باستخدام شارع عبدالعزيز آل سعود بدلا عن شارع المنيل، لوجود بعض الأعمال فيه.