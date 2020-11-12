تأييد حكم الإعدام للمتهم بقتل كاهن المرج

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال بالعباسية، قضت بإجماع الآراء بإعدام المتهم بقتل كاهن المرج بعد موافقة فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه. وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 30080 لسنة 2017 جنايات المرج والمقيدة برقم 2628 لسنة 2017 كلى شرق القاهرة، قيام المتهم أحمد سعيد إبراهيم السنباطى، ويعمل فنى صباغة، بقتل سمعان شحاتة رزق الله عمدًا بأنه بيت لنية على قتل أبا من رجال الدين المسيحى، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا "سكين" وتربص له بالمكان الذى أيقن سلفا مروره به وما أن ظفر بالمجنى عليه حتى باغته طعنا وضربا بأنحاء متفرقة من جسده، وأجهز عليه ذبحا قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته.

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