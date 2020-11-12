وزيرة الصحة توجه بزيادة أعداد مستشفيات العزل بالمحافظات

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة اطمأنت على سير العمل بمستشفيات الحميات والصدر والعزل بجميع محافظات الجمهورية، كما تأكدت من تطبيق البروتوكولات المحدثة لتشخيص وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وبرتوكولات مكافحة العدوى، والتزام جميع الفرق الطبية بهذه البروتوكولات، كما اطمأنت على توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بجميع المستشفيات، حيث يتم تتبع الأرصدة بكل مستشفى من خلال نظام إلكترونى مميكن لإمداد المستشفيات بكافة الاحتياجات اللازمة على الفور.
وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت بزيادة مستشفيات العزل بكل محافظة وفق الاحتياجات لاستقبال الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بجانب مستشفيات الحميات والصدر والعزل المخصصة لاستقبال تلك الحالات، خاصة مع بدء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
وتابع :"أن الوزيرة وجهت بتشكيل غرفة أزمات مركزية لمتابعة سير العمل بمستشفيات الحميات والصدر تضم استشاريين علميين بمختلف التخصصات الطبية لإمداد الفرق الطبية بالدعم الإكلينيكى من خلال الاستشارات الطبية فى التعامل مع الحالات وبروتوكولات العلاج، ومتابعة تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى بهذه المستشفيات، وذلك بالإضافة إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية لفيروس كورونا المستجد بشكل متواصل على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الموقف أولًا بأول، ومتابعة سير العمل من خلال الشبكة المميكنة التى تربط كل من إدارة المستشفيات وهيئة الإسعاف والخط الساخن بالغرفة".
وأوضح أن الوزيرة وجهت أيضًا بتكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، كما أكدت على توفير سبل الدعم للفرق الطبية كافة، وتذليل أى عقبات أو تحديات قد تواجههم.
وأشار إلى أن الوزيرة شددت على ضرورة التنسيق مع السادة المحافظين ومديرى المديريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعى بالأماكن العامة والمقاهى والمطاعم تجنبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد خصوصا مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.
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