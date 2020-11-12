ما بعد فوز بايدن .. ندوة لـ السياسة الدولية الاثنين المقبل

تنظم مجلة السياسة الدولية ندوة بعنوان "ما بعد فوز بايدن.. التداعيات على المنطقة والعالم"، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 16 من نوفمبر الجارى، يشارك فى الندوة عدد من الخبراء والباحثين فى الشؤون الإقليمية والدولية، وتناقش أبرز المحاور والموضوعات التى طرحها ملف المجلة فى عددها الأخير حول الانتخابات الأمريكية، منطلقة إلى معالجة محددات واتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية فى المرحلة المقبلة.





وتدور الجلسة الأولى للندوة حول محددات السياسة الخارجية الأمريكية وحدود تأثرها بعوامل المؤسسية والقيادة السياسية والرأى العام ووسائل التواصل الاجتماعى، ويترأس هذه الجلسة خالد حنفى مدير تحرير مجلة السياسة الدولية، حيث تناقش الدكتورة منال محمود السيد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة محددات وتوجيهات السياسة الخارجية لجو بايدن. وتناقش الجلسة الثانية قضايا الانتخابات الأمريكية، ثم تطرح تداعيات الأخيرة على ملفات وقضايا الشرق الأوسط، ويترأس هذه الجلسة أبو بكر الدسوقى، مستشار المجلة، ويطرح الدكتور كريم عبد الرازق مدرس العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية تأثير المال السياسى فى مسار نتائج الانتخابات الأمريكية. ويختتم الجلسة، السفير محمد أنيس سالم بطرح تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية على أزمات وقضايا الشرق الأوسط فى مرحلة بايدن، لاسيما فى ظل استمرار الصراعات المسلحة فى ليبيا وسوريا واليمن، ومسارات التطبيع مع إسرائيل والازمة الأمريكية مع إيران.

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