محافظ القاهرة : عمل الأحياء بتطبيق إلكترونى موحد قريبا

أكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكترونى لتحديث العمل الإدارى ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين.





جاء ذلك خلال دورة العمل بالإدارة المركزية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة الإجراءات الخاصة بتحويل العاصمة لمحافظة ذكية متطورة بحلول 2030 فى إطار التحول الرقمى وسعى الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية فى استخدام الأنظمة الإلكترونية الرقمية الذكية لدعم منظومة إدارة الخدمات بمحافظة القاهرة وتحقيق رضى المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن القاهرة هى أول محافظة على مستوى الجمهورية قامت بإنشاء البوابة الجغرافية بهدف مشاركة البيانات المكانية مع الإدارات المختلفة والأحياء وكل الجهات العاملة فى قطاع المحليات، كما يسهم المشروع فى تسهيل نشر البيانات وتعميمها وتوفير العديد من التطبيقات المتميزة ومؤشرات الأداء مما يسهم فى تطوير العمل بالمحافظة ومشاركة البيانات بين الأحياء المختلفة وتجميعها فى المركز الرئيس بالمحافظة لاتخاذ القرار الصحيح بشأنها حال حدوث أى طارئ وهو المشروع الذى حصل على المركز الأول كأفضل مشروع فى تطبيق أنظمة المعلومات الجغرافية لقطاع المحليات بالتعاون مع شركة إيزرى شمال شرق إفريقيا.

وأكد محافظ القاهرة، أهمية استخدام التكنولوجيا وتطويعها لخدمة العمل فى المحليات وتذليل كل المعوقات لتقديم خدمة أسهل للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة إلكترونية موحدة، حيث إن جميع الأحياء ستعمل من خلال تطبيق إلكترونى موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الإنترنت، ويتيح لمتخذى القرار الاطلاع على التقارير، التى توضح مدى كفاءة المسؤولين بالأحياء فى أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.

وأوضح أن مشروع ميكنة الجهات الحكومية يأتى فى إطار المشروع القومى الذى تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتى يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجية وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالإضافة إلى المساهمة فى استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.

وتابع المحافظ أن الإدارة المركزية للمعلومات والاتصالات تعمل على الاستفادة من التطور الهائل فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها واستخدام الأنظمة الإلكترونية الذكية لتحسين جودة الخدمات المقدمة بما يحقق طموحات المواطنين ودعم اتخاذ القرارات داخل المحافظة، حيث قامت بإعداد وتجهيز والإشراف على تنفيذ منظومة ربط الأحياء بديوان عام محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التخطيط.

كما قدمت عددا من التجارب الناجحة كمشروع إحلال وتجديد الشبكة الداخلية بالديوان العام ومشروع منظومة منارة للتواصل مع نواب الشعب لإنجاز طلبات المواطنين ومشروع منظومة الأكشاك ومشروع منظومة المراكز التكنولوجية ومشروع برنامج الاستثمار ومشروع برنامج حصر التشريعات.

واختتم تصريحاته مؤكدا أن البوابة الإلكترونية التى تشرف عليها الإدارة ساهمت فى تقديم العديد من الخدمات للمواطنين خلال أزمة فيروس كورونا كخدمة الحصول على نتائج الطلاب واستخراج بيان النجاح والتقديم لرياض الأطفال والتحويلات المدرسية كما ساهمت فى زيادة الوعى الثقافى لدى مواطنى القاهرة من خلال المكتبة المقرؤة والتى تتضمن أحدث الكتب الدورية التة تصدرها محافظة القاهرة مثل كتاب القاهرة الخديوية، كتاب وصف مصر لـ 17 مجلدا والذى تمتلك محافظة القاهرة نسخة أصلية نادرة منه محفوظة داخل الإدارة.