أبو العينين يشارك في حفل تكريم محمد صلاح ومنحه جائزة «المُلهم»

شارك النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، في حفل تكريم وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري لكرة القدم، للنجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال أبو العينين إن التكريم، بادرة طيبة ولفتة عظيمة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تكشف عن اعتزاز مصر بأبنائها المتميزين وفخر الدولة المصرية بكل النماذج المُلهمة على كافة الأصعدة العالمية.

وأضاف أن محمد صلاح، ظاهرة مصرية عظيمة، وأسطورة تتحرك على أرض الواقع، وحُلم طالما انتظرناه طويلا، أن نرى شابا مصريا مكافحا لديه كل هذا الإصرار على النجاح والوصول إلى العالمية متمسكا بحلمه وعازما على تحقيقه.

وتابع: محمد صلاح أصبح فخرا للوطن المصري وسفيرا لثقافته وتاريخه وحضارته، وأضحى مصدرا لإلهام الأجيال الصاعدة على النبوغ والتميز والإمساك بتلابيب الأمل والسعي لتحقيق الذات وتجاوز الصعاب بكل عزيمة وإرادة.

وقال أبو العينين: لقد تحولت الرياضة إلى لغة عالمية، ووسيلة تواصل حضاري بين الشعوب ومدخل للاستثمار وجزء من التخطيط التنموي للدول، ولذا فإننا عازمون على التميز في كافة المحافل الرياضية ومصر قادرة بفضل الله على إنجاب مئات النماذج مثل محمد صلاح.