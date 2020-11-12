جنش وعبدالغني خارج تدريبات الزمالك اليوم .. تعرف على السبب

حصل كل من محمود عبدالرحيم "جنش" حارس المرمى، ومحمد عبدالغني مدافع الفريق، على إذن من مدحت عبدالهادي بالتغيب من مران نادي الزمالك اليوم.

ويعاني محمود جنش من نزلة برد، بينما طلب عبدالغني الإذن بسبب ظروف خاصة به.

ويقود تدريبات الفريق مدحت عبدالهادي، المدرب العام، نظرا لحصول البرتغالي جايمي باشيكو المدير الفني للفريق على إجازة يقضيها في بلاده، ومن المقرر أن يقود التدريبات الجماعية الأحد المقبل ويصل القاهرة السبت قادما من البرتغال.

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ويلتقي كل من الأهلي والزمالك، في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، يوم 27 نوفمبر القادم، في مباراة هي الأولى من نوعها، بتواجد فريقين مصريين في نهائي تلك البطولة.

