أرسل المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم، خطابا للاعب ذو الأصول المصرية المغربية "رامز حفظ الله" يدعوه فيه للحضور لمعسكر المنتخب، إلا أن اللاعب توجه للإنضمام لمنتخب المغرب.
ورامز حفظ الله هو لاعب من مواليد 2002، من أب مصري، وأم مغربية الجنسية، ولعب في نادي ولفرهامبتون فترة، ثم انتقل لنادي ميلوال الإنجليزي، والذي يلعب فيه حاليا.
وأرسل المنتخب المصري خطابا، للاعب صاحب ال 18 عام، يطلب منه الحضور لفترة معايشة في المنتخب للحكم على أدائه، وأبلغه في الخطاب أن يتحمل جميع نفقات سفره وإقامته، في لقطة رآها الكثيرين أنها غير احترافية، وكانت السبب الرئيسي في نفور اللاعب وتفضيله منتخب المغرب.
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ويواجه المنتخب المصري الأوليمبي اليوم نظيره الكوري الجنوبي، ضمن دورة تجهيزية لأولمبياد طوكيو، تضم مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسباب رفض اللاعب "رامز" استدعاء منتخب مصر وتفضيله للمنتخب المغربي (مستند) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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