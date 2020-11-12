الرئيس السيسي يزور البرلمان اليوناني في إطار زيارته الرسمية لأثينا

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر البرلمان اليوناني، وذلك في إطار اليوم الثالث من زيارة الرسمية إلى أثينا، وكان في استقباله كونستانتين تاسولاس رئيس البرلمان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن "تاسولاس" رحب بزيارة الرئيس إلى اليونان، مستعرضاً العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري واليوناني، والتي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، من تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه؛ عبر الرئيس عن تقديره لزيارة البرلمان اليوناني، وتطلع سيادته لأن تمثل هذه الزيارة المزيد من تعميق لعلاقات الصداقة التي تربط بين مصر واليوناني على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك.



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