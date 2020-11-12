3مرشحين يعودون للإعادة بانتخابات النواب بعد إعلان سقوطهم من الهيئة الوطنية بالجولة الأولي

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان استبعاد المرشحين، "أحمد عبد الحميد عبد الحميد" الدخيلة إسكندرية، و"على مهنى مسعود" دائرة حوش عيسي بالبحيرة، و"أحمد فخر الدين" الفيوم، وقضت بعودتهم لسباق الإعادة من جديد بدوائرهم.
تنتهى فترة الفصل فى الطعون الانتخابية للجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، أمام محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا غدا الجمعة -جلسة خاصة- والتى يطالب فيها المرشحين الخاسرين بالسباق الانتخابى، بوقف النتيجة النهائية لبعض الدوائر واستبعاد النواب الفائزين وكذا عدد من المرشحين الذى أعلن خوضهم جولة الإعادة.
غدا...فترة الطعون علي المرحلة الأولي من انتخابات النواب تنتهي ..ومحكمة النقض تبدأ فى النظر
ومن بين الطعون المقدمة؛ طعن واحد فى أحدى دوائر محافظة الجيزة، و5 طعون فى البحيرة، و7 طعون فى الإسكندرية، وطعنان فى قنا، ومثلهما فى الفيوم وأسوان، و3 طعون فى البحر الأحمر، وطعن واحد فى الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون فى سوهاج، و3 طعون فى بنى سويف، و4 طعون فى أسيوط.
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