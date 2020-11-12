عاملة شعرها ضفاير .. مدرسة وجيه بغدادى الثانوية بنات تطرد طالبة وتمنعها من الحضور (فيديو)

في واقعة ضمن سلسلة وقائع التعدي التي تشهدها المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، منذ بدء العام الدراسي 2020، فما بين طرد الطلاب الصغار بسبب تأخر دفع المصروفات، وبين اضطهاد الفتيات بسبب عدم ارتدائهم للحجاب، أو التنمر على طلاب آخرين لديهم قصور لغوي.. في تعمد واضح من قِبل إدارات تلك المدارس.
في هذه الواقعة، نكشف قصة جديدة، وهي طرد الطفلة ملك محمد أحمد، طالبة الصف الأول الثانوي بمدرسة وجيه بغدادى الثانوية بنات، لسببِ لم يكن ليخطر على بال والدتها وهي تصنع لها "الضفائر"، لتعود إليها فتاتها الصغيرة مطرودة من المدرسة، وممنوعة من حضور حصصها المدرسية.
واقعة تضمن في فحواها نهج العنصرية الذي تنتهجهه بعض مدارس وزارة التربية والتعليم في مصر، وتعرض الطلاب الأطفال للعنف والقهر سواء بسوء المُعاملة، أو الإحراج أو الطرد وسط زملائهم بالطابور المدرسي.
لم تتردد الأم "نجلاء صديق حسين" والدة الطالبة ملك من نشر استغاثة عاجلة بالفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد ان تعرضت ابنتها للتنمر و سوء المعاملة على حد قولها.
قالت الأم في منشورها : ابنتي تتعرض للتنمر والاضطهاد وسوء المعاملة من اول يوم لها في الدراسة ، حيث تم حرمانها من الوقوف مع زملائها في الطابور كما تم حرمانها من حضور حصصها المدرسية .. البنت اتصلت بي وهي منهارة قائلة "يا ماما معاقبينني و مذنبني اودام مكتب المديرة"، فتوجهت بسرعة للمدرسة وسألت عن السبب فقيل لي "عاملة شعرها ضفاير ويا اما تغطي شعرها او تلم الضفاير دي"
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وتابعت الأم في استغاثتها : بالفعل اجبرت ابنتي على لم ضفايرها بـ "توكة" ، ولكني فوجئت بأنه في اليوم الدراسي التالي اثناء حصة التربية الرياضية واثناء الجري "التوكة اتفكت والضفاير بانت تاني" فالمديرة عنفتها "ايه المناظر دي ؟" وذنبتها برة الفصل وكل المدرسات علقوا بشكل غير لائق على ابنتي مما ادى لانهيار الطالبة ، ومديرة المدرسة قالت لها : لو جيتي المدرسة كدة تاني هانفصلها ، وقالت لي انزلي شئون الطلبة خدي جواب الفصل ، والاخصائية قالت لي ممكن نكتب لها تقرير سوء سير وسلوك
وأضافت الأم نجلاء : توجهت للادارة التعليمية لعمل شكوى ، فقامت محققة الشئون القانونية بالتحقيق مع ابنتي وليس مع ادارة المدرسة ، وطالبت ابنتي بإرتداء حجاب داخل المدرسة طوال اليوم الدراسي"، متسائلة: فين اللائحة اللي بتمنع بنتي انها تعمل شعرها "ضفاير" .. لمصلحة مين بيكرهوها في المدرسة ، ارجو من وزير التربية والتعليم أن يتدخل لحل المشكلة سريعا .
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