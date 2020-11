كل ماتريد معرفته عن باقات Vodafone Plus فودافون الجديدة.. تبدأ من 15 جنيه

ينشر تحيا مصر كافة التفاصيل عن باقات Vodafone Plus فودافون الجديدة التى تتيح ميجاباتيس أكبر وسرعات أكثر، لاسيما أن باقات Vodafone Plus فودافون الجديدة تبدأ من 15 جنيه وبعروض مناسبة لمختلف عملاء فودافون.

باقات Vodafone Plus فودافون

أعلنت فودافون أن "تستمتع بباقات Plus الجديدة بأنترمنت اكتر لما تجدد أو تحول لنظام فليكس. يعني لو اشتركت في باقة Plus الجديدة ب25جنيه لو انت مجدد فليكس هتستمتع بـ 3500ـ سوبر ميجا بدلا من 2800 سوبر ميجا ولو مش مجدد فليكس أو عميل كارت هتستمتع بـ 2800 سوبرميجا و لسه قدامك فرصة تستمتع بـ 3500 سوبرميجا لما تجدد أو تحول لنظام فليكس".

أسعار باقات Vodafone Plus فودافون الجديدة

يستعرض تحيا مصر أسعار باقات Vodafone Plus فودافون الجديدة والسرعات المتاحة على النحو التالي:

- باقة 2000 سوبرميجا بـ 15 جنيه لو باقة فليكس مش متجددة ليك 1500 سوبر ميجا.

- باقة 3500 سوبرميجا25 جنيه لو باقة فليكس مش متجددة ليك 2800 سوبر ميجا.

- باقة 6000 سوبر ميجا بـ 35 جنيه.

- باقة 8000 سوبر ميجا بـ 45 جنيه

