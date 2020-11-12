بعد حكم الإدارية العليا بعودة 3مرشحين لجولة الإعادة بانتخابات النواب..تساؤلات واستفسارات حول المنوط بالفصل فى صحة عضوية البرلمان؟

شهدت الأروقة النيابية والسياسية مساء اليوم الخميس العديد من التساؤلات والاستفسارات حول صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن إعادة 3 من المرشحين في الجولة الأولي من انتخابات مجلس النواب الذين تم إعلان سقوطهم من الهيئة الوطنية بحسب النتيجة الرسمية، وذلك لجولة الإعادة مرة أخري المقرر لها 23و24 نوفمبر الجاري.

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منطلق التساؤلات والاستفسارات جاء من دستور 1971 ، والأحكا السابقة من القضاء الإداري التى كانت تضع نتيجة العملية الانتخابية فاصل حاسم لإحالة أي دعوى لمحكمة النقض للفصل قي صحة العضوية من عدمها سواء كانت طعن علي مرشحين فائزين أو راسبين، بعد أن تقبل الدعوى من حيث الشكل وتحيلها للنقض من أجل الفصل في موضوعها، ولكن ما حدث في حكم اليوم بأنه تطرق للموضوع والفصل فيه، وهو أمر يحدث لأول مرة في دعاوي النظام الانتخابية بحسب حديث فقها دستور لموقع تحيا مصر.

التساؤلات أيضا من واقع أن الحكم صادر بمنطوق دون الإعلان عن مسودته ونشرها بوسائل الإعلام، أو إتاحة العلانية بشأنها حتي تكون الصورة واضحة، حيث حديث فقها الدستور لموقع تحيا مصر تضمن أنه قد يكون السبب في التطرق لمثل هذه الأحكام والنظر لموضوع الدعاوي هو نصوص المادة 107 من الدستور والمادة 210 والتى تنص علي يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

نص هذه المادة أيضا يكون بالتوازي مع المادة 107 من الدستور تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

المادة 210 تضمن بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، و المادة 107 من الدستور تنص تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، ومن ثم يخيل للبعض بمجرد قراءة هذه المواد وجود تضارب بينهما، حيث المحكمة الإدارية تنظر دعاوي علي النتائج في الوقت الذي هو منطوط بمحكمة النقض الفصل في صحة العضوية من الأساس.

الأحكام التى صدرت من المحكمة الإدارية العليا منها ما تم إحالته لمحكمة النقض للنظر في الموضوع، وهي دعاوي ذات صلة بأشخاص نجحوا وأكتسبوا العضوية بمعني إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية، متضمنة التأكيد علي عد الاختصاص الولائي للنظر من جانبها، في الوقت الذي تطرقت لموضوع دعاوي المرشحين الراسبين وأعادة منهم لجولة الإعادة مثلما حدث اليوم، وهو الأمر الذي فرض العديد من التساؤلات عن المنوط بالفصل في الدعوي بشأن نتائج الانتخابات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.