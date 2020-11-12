صور.. الأوقاف تستجيب سريعا وتحل مشكلة سيدة المنوفية

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وكانت السيدة قد اشتكت من توسط قطعة أرض تابعة للأوقاف واجهة منزلها، وتم استبدال هذه المساحة بمساحة مماثلة فى نفس الموقع بما يجمع أملاكها بعضًا إلى بعض ويعطيها درجة أفضل من التميز والصلاحية الأفضل للبناء دون تحميلها أى مبالغ نهائيًّا فى هذا التبادل.
وأعنلت الوزارة أنه قد تم توقيع الاتفاق وتسليمها العقد التبادلى للأرض فى مسقط رأسها بحضور عمدة القرية وابنها.
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