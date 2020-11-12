- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأشار إلى أهمية اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات لتهيئة أفضل الأحوال المعيشية والإدارية للمواطنين، وعناصر القوات المسلحة المكلفة بالقضاء على العناصر الإرهابية وفرض السيطرة الأمنية الكاملة.
كما التقى الفريق محمد فريد بعناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأشار إلى الدعم الكامل من القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير سبل الحياة الكريمة لأهالى سيناء الذين وقفوا جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة فى التصدى والقضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال سيناء واستعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للإستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن.
كما استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى ما يدور فى أذهان القادة والضباط والصف والجنود تجاه جميع الموضوعات على الساحة الداخلية والإقليمية والعالمية، مشيداً بما لمسه من فهم واع وإدراك صحيح لطبيعة المرحلة التى تمر بها مصر، وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدى لكل التهديدات، مشيداً بما لمسه من روح معنوية عالية والتمسك بقيم الولاء والإنتماء للوطن والإستعداد الدائم للتضحية والفداء للحفاظ على سلامة وعزة مصر والقوات المسلحة التى ستظل الدرع الواقى لمصر وشعبها العظيم.
وكرم الفريق محمد فريد المتميزين تقديراً لتفانيهم فى أداء مهامهم لدعم جهود الأمن والاستقرار بشبه جزيرة سيناء، حضر اللقاء قائد الجيش الثانى الميدانى وعدد من قادة القوات المسلحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل..الفريق محمد فريد يتابع سير العمليات وعودة الحياة لطبيعتها بشمال سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.