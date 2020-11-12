أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة، على بدء عمليات استيراد الكتاكيت وبيض التفريخ وبيض المائدة من مصر، فضلا عن اللحوم المصنعة من الأبقار والاغنام والماعز والدواجن.

جاء ذلك وفقا لخطاب رسمي تلقته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية يأتي ذلك بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عدد من منشآت الدواجن المصرية خالية من مرض انفلونزا الطيور.

وكان القصير قد أعلن في وقت سابق عن الخطة المستقبلية للوزارة من أجل النهوض بصناعة الدواجن بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) اعتماد مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشأت الخالية من مرض انفلونزا الطيور ومدى الاستفادة من هذا الإعلان الذي يؤدي إلى إستعادة مصر ريادة تصدير الدواجن ومنتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد غياب 14 عاما وفتح مجال التصدير أمام الشركات العاملة في الدواجن والمشتركة بالفعل في برنامج المنشأت الخالية للتصدير حيث قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمخاطبة الدول المختلفة لفتح المجال لتصدير الدواجن مع تسهيل إجراءات التصدير وتحفيز شركات أخرى على الانضمام للبرنامج حيث إن صناعة الدواجن في مصر حاليا تحقق نجاحات كبيرة واصبح لدينا اكتفاء ذاتي منها وفائض قابل للتصدير يفيد المربين وأصحاب المشروعات دون التاثير على السوق المحلي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة: الإمارات توافق على استيراد الكتاكيت والبيض من مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.