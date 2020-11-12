رئيس الأركان يتابع سير العمليات ومظاهر عودة الحياة الطبيعية بشمال سيناء 

تابع الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراحل سير العمليات العسكرية بشمال سيناء وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، كما تفقد الحالة الأمنية لعدد من الكمائن الأمنية المرتكزة على الطرق والمحاور الرئيسية وعدد من المنشآت التعليمية والإدارية والتنموية للتأكد من عودة الحياة الطبيعية.

وأشار إلى أهمية اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات لتهيئة أفضل الأحوال المعيشية والإدارية للمواطنين وكذا عناصر القوات المسلحة المكلفة بالقضاء على العناصر الإرهابية وفرض السيطرة الأمنية الكاملة.

والتقى الفريق محمد فريد بعناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأشار إلى الدعم الكامل من القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير سبل الحياة الكريمة لأهالي سيناء الذين وقفوا جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة في التصدي والقضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال سيناء وإستعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى ما يدور في أذهان القادة والضباط والصف والجنود تجاه كافة الموضوعات على الساحة الداخلية والإقليمية والعالمية، مشيدًا بما لمسه من فهم واع وإدراك صحيح لطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر، وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدى لكافة التهديدات، مشيدًا بما لمسه من روح معنوية عالية والتمسك بقيم الولاء والانتماء للوطن والاستعداد الدائم للتضحية والفداء للحفاظ على سلامة وعزة مصر والقوات المسلحة التى ستظل الدرع الواقى لمصر وشعبها العظيم.

وكرم الفريق محمد فريد المتميزين تقديرًا لتفانيهم في أداء مهامهم لدعم جهود الأمن والاستقرار بشبه جزيرة سيناء.

حضر اللقاء قائد الجيش الثاني الميداني وعدد من قادة القوات المسلحة.

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