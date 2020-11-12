قومي المرأة ينعى رئيسة الجمعية المصرية للغدد الصماء

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه ببالغ الحزن والاسى، العالمة الدكتورة إيزيس محمد غالي رئيسة الجمعية المصرية للغدد الصماء .
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاة الفقيدة الدكتورة إيزيس التى أثرت الحياة العلمية بعلمها وعملها الدؤوب من أجل خدمة المجتمع ، مشيرة الى الدور البارز الذي قامت به الفقيدة لتأسيس وحدة الغدد الصماء والسكر بمستشفى أبو الريش.
ويتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة الى اهل واسرة الفقيدة ، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان .
"إنا لله وإنا إليه لراجعون".
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