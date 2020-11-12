قومي المرأة ينعى رئيسة الجمعية المصرية للغدد الصماء

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه ببالغ الحزن والاسى، العالمة الدكتورة إيزيس محمد غالي رئيسة الجمعية المصرية‎ للغدد الصماء .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاة الفقيدة الدكتورة إيزيس التى أثرت الحياة العلمية بعلمها وعملها الدؤوب من أجل خدمة المجتمع ، مشيرة الى الدور البارز الذي قامت به الفقيدة لتأسيس وحدة الغدد الصماء والسكر بمستشفى أبو الريش.

ويتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة الى اهل واسرة الفقيدة ، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان .

"إنا لله وإنا إليه لراجعون".