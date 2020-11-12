شاهدة على افتتاح قناة السويس.. رئيس الوزراء يزور حديقة فريال التاريخية في بورسعيد

خلال جولته اليوم بمحافظة بورسعيد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، حديقة فريال التاريخية، ومشروعي أعمال تطوير شارع "عاطف السادات" وإنشاء شارع "3/7 ".

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن حديقة " فريال " تعتبر من أهم حدائق مدينة بورسعيد؛ لما تمثله من أهمية تاريخية حيث شهدت احتفالات افتتاح قناة السويس في عام 1869، لافتا إلى أن الحديقة يتوسطها العديد من المباني ذات التراث المعماري المُميز، والذي يُعبر عن امتزاج الحضارات المختلفة، مشيرا إلى أنه تم تطوير الحديقة التى تضم مسرحا، ومسجدا، و3 منصات مخصصة للاحتفالات، وأماكن الجلوس ومناطق لألعاب الأطفال.

ولاحظ رئيس الوزراء وجود مبان فى محيط الميدان يختلف لون طلائها عن اللون الأبيض المميز لمبانى الميدان، فوجه بسرعة طلاء تلك المبانى باللون الأبيض، حفاظًا على النسق الجمالي لهذا الميدان المتميز.

وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال التطوير التي يشهدها شارع عاطف السادات، حيث نوه محافظ بورسعيد إلى أن هذا الشارع يعتبر من أهم المحاور الحيوية للمدينة، والذي يمتد بطول شاطئ بورسعيد بداية من المدخل الشمالي لقناة السويس وحتى مطار بورسعيد بتكلفة 4.5 مليون جنيه بطول 3.200 كم.

وتجول رئيس الوزراء في شارع (3/7)، الذي يأتي تجسيدا لاهتمام الدولة بتوفير فرص ريادة أعمال للشباب، وتم تخصيص أجزاء منه للشباب المتميز لإقامة مشروعات صغيرة تمثل واجهة حضارية للمحافظة.

وتمت الإشارة خلال الشرح إلى أن هذا الشارع مثل إضافة لأنشطة الأسر التى تزور المحافظة من المحافظات الأخرى، حيث يقضون أمسياتهم بالتجول فى الشارع والمنطقة المحيطة، وتناول العشاء فى المطاعم الموجودة بشارع ٣-٧، وهو ما أنعش السياحة الداخلية بالمحافظة.

في سياق آخر، أوضح المحافظ أنه للتغلب على الكثافات المرورية العالية والتقاطعات العديدة للمدخل الرئيس بشارع محمد علي، بدأ العمل لنقل المدخل الرئيسي للمدينة ليكون امتدادًا لمحور 30 يونيو، وذلك عن طريق إنشاء مشروعات شارع البترول بطول 1.5 كم، وميدان محور 30 يونيو، ومجمع المواقف، والميناء البري الجديد بتكلفة إجمالية 124 مليون جنيه.