الوطنية للصحافة: إرسال بدل التدريب للصحف القومية الاثنين المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠ يوم الاثنين القادم الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦ . وتؤكد الهيئة علي ضرورة بدء المؤسسات الصحفية في إجراءات صرف البدل لمستحقيه فور وصوله. ومن المقرر ان يرسل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحف الخاصة والمستقلة خلال الايام القادمة لنقابة الصحفيين للبدء فى صرفه.

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