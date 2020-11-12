نادي هلال الشابة يهاجر إلى إيطاليا احتجاجا على الاتحاد التونسي (فيديو)

نظم نادي هلال الشابة رحلة هجرة جماعية، بقوارب أبحرت منذ قليل في البحر المتوسط، تاركةً تونس ومتجهة إلى سواحل إيطاليا، وذلك احتجاجا لقرارات أصدرها الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تجمع عدد كبير من لاعبي ومشجعي نادي هلال الشابة، وهم يستقلون القوارب نازحين لإيطاليا، رغم جهود الحكومة التونسية، واتصال رئيس الحكومة هشام المشيشي برئيس نادي هلال الشابة في محاولة لإقناعه عن العدول عن قراره.

وكان الاتحاد التونسي قد أصدر قرار، بتاريخ 17 أكتوبر، ينص على ايقاف نشاط نادي هلال الشابة بالموسم المقبل، بسبب مشاكل في ملف تسجيله وعدم تسديده لديون مالية.

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