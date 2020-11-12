نقابة الأشراف تنعى الشيخ خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين

نعت نقابة الأشراف على لسان نقيبها السيد محمود الشريف، نقيبب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي وافته المنية، أمس الأربعاء.

وتقدم نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشعب البحريني، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان الديوان الملكي البحريني، نعى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح أمس الأربعاء، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا نقلا عن الديوان الملكي، إن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمان الراحل إلى أرض الوطن، وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.

وأمر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، ابتداءً من اليوم.