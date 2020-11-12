رئيس الوزراء يزور حديقة فريـال التاريخية ببورسعيد 

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، حديقة "فريال" التاريخية، ومشروعى أعمال تطوير شارع عاطف السادات وإنشاء شارع "3/7 "، خلال جولته اليوم الخميس بمحافظة بورسعيد.





وأشار عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن حديقة فريـال تعتبر من أهم حدائق مدينة بورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية تاريخية حيث شهدت احتفالات افتتاح قناة السويس فى عام 1869، لافتا إلى أن الحديقة يتوسطها العديد من المبانى ذات التراث المعمارى المُميز، والذى يُعبر عن امتزاج الحضارات المختلفة، مؤكدا أنه تم تطوير الحديقة التى تضم مسرحا، ومسجدا، و3 منصات مخصصة للاحتفالات، وأماكن الجلوس ومناطق لألعاب الأطفال.



ولاحظ رئيس الوزراء وجود مبانٍ فى محيط الميدان يختلف لون طلائها عن اللون الأبيض المميز لمبانى الميدان، فوجه بسرعة طلاء تلك المبانى باللون الأبيض، حفاظاً على النسق الجمالى لهذا الميدان المتميز.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال التطوير التى يشهدها شارع عاطف السادات، حيث نوه محافظ بورسعيد إلى أن هذا الشارع يعتبر من أهم المحاور الحيوية للمدينة، والذى يمتد بطول شاطئ بورسعيد بداية من المدخل الشمالى لقناة السويس وحتى مطار بورسعيد بتكلفة 4.5 مليون جنيه بطول 3.200 كم.

ثم قام رئيس الوزراء بالتجول فى شارع "3/7"، الذى يأتى تجسيدا لاهتمام الدولة بتوفير فرص ريادة أعمال للشباب، وتم تخصيص أجزاء منه للشباب المتميز لإقامة مشروعات صغيرة تمثل واجهة حضارية للمحافظة.

وتمت الإشارة خلال الشرح إلى أن هذا الشارع مثل إضافة لأنشطة الأسر التى تزور المحافظة من المحافظات الأخرى، حيث يقضون أمسياتهم بالتجول فى الشارع والمنطقة المحيطة، وتناول العشاء فى المطاعم الموجودة بشارع 3-7، وهو ما أنعش السياحة الداخلية بالمحافظة.

وفى سياق آخر، أوضح المحافظ أنه للتغلب على الكثافات المرورية العالية والتقاطعات العديدة للمدخل الرئيس بشارع محمد علي، بدأ العمل لنقل المدخل الرئيسى للمدينة ليكون امتداداً لمحور30 يونيو، وذلك عن طريق إنشاء مشروعات شارع البترول بطول 1.5 كم، وميدان محور 30 يونيو، ومجمع المواقف، والميناء البرى الجديد بتكلفة إجمالية 124 مليون جنيه.