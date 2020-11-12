رواد السوشيال ميديا : الإخوان والاشتراكيون الثوريون يتآمرون على مصر

أثبت التاريخ والواقع العملى، أنه بالرغم كون الاشتراكيين الثوريين يساريين، إلا أنهم تاريخيا التقت مصالحهم مع جماعة الإخوان الإرهابية، بحيث يتم استخدامهم كواجهة للجماعة، فى ضوء الرفض الشعبى والكراهية من الشعب لجماعة الإخوان.





مؤخرًا، انتفض خالد البلشى مدافعا عن شخصية محبوسة يقول إنها ساعدت الإخوانى محمد سلطان فى رفع قضية ضد مصر، وهذا من المؤشرات التى تؤكد التقاء مصالح الاشتراكيين الثوريين مع الإرهابية، وقبل ذلك ومايقرب من 5 سنوات مضت، دعا الاشتراكيين الثوريين، إلى استبعاد الإخوان من شعار "يسقط كل من خان"، واعتبار أنهم ليسوا جزءًا من الثورة المضادة، ودعوا إلى جبهة منفتحة على العمل والاصطفاف المشترك مع شباب الإسلاميين، ووصفها وقتها الكثير من الأحزاب وبعض القيادات اليسارية بالصبيانية وأنها تخدم الإخوان والإرهابيين.

وما أشبه الليلة بالبارحة، وليس البلشى وحده فقط، ولكن نجد جمال عيد يتعاقد مع قناة العربى الإخوانية، وشخصيات أخرى تتبنى تحركات حالية لمحاولة التحريض واللعب على نفس الوتر توهما أنهم سيكونوا مطلقى الحرية، لأجل العبث فى استقرار مصر.

كل ماسبق دفع بعض رواد السوشيال ميديا، لشن هجوما شرسا على جماعة الإخوان الإرهابية، وحلفائهم من الاشتراكيين الثوريين، فقال بعضهم: "بالرغم من أن الاشتراكيين الثوريين يساريين، إلا أنهم تاريخيا التقوا مع مصالح جماعة الإخوان الإرهابية، ويستخدمونهم كواجهة للجماعة، فى ضوء الرفض الشعبى للإخوان الإرهابيين.

وأشاروا إلى أنه فى الوقت الذى بدأت فيه جماعة الإخوان الإرهابية، تستخدم الاشتراكيين الثوريين فى النمسا، للضغط لإيقاف الإجراءات الأمنية التى تُتخذ ضدهم، نتيجة تورطهم فى الإرهاب، هو ذاته التحرك، الذى تحاول جماعة الإخوان الإرهابية، استخدامه فى مصر، باستغلال عناصر تنتمى لفكر الاشتراكيين الثوريين، أو منظمات حقوقية مشبوهة، للضغط على مصر للإفراج عن العناصر المحبوسة، نتيجة تورطهم لإثارة الفوضى.

وأضاف رواد السوشيال ميديا: نجد أن خالد البلشى، يدافع عن شخصية محبوسة، يقول إنها ساعدت الإخوانى محمد سلطان، فى رفع قضية ضد مصر، ونجد جمال عيد يتعاقد مع قناة العربى الإخوانية، وشخصيات أخرى تتبينى تحركات حالية، لمحاولة التحريض واللعب على نفس الوتر توهما منهم أنهم سيكونوا مطلقوا الحرية، للعبث فى استقرار مصر.

ووجهوا رسالة مهمة قالوا فيها إن"على الشعب المصرى أن يفطن لهذه المؤامرة، التى بدأت وأن يرى ويستوعب ما يجرى حاليا فى أوروبا من إرهاب، نتيجة الشحن والتحريض من الجماعات الإرهابية والتيارات اليسارية الموالية لها، والإجراءات الأمنية الصارمة، التى تعاملت بها أوروبا، مع هذه التحركات حفاظا على أمنها واستقرارها، الأمر الذى يدعو لتكاتف الشعب المصرى وأجهزته، للتصدى لهذه المؤامرة، ويلقن القائمين عليها درسا قاسيا لا ينسوه".