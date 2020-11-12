إصابة عدلى القيعي وزوجته بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

أصيب عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالأهلي وزوجته بفيروس كورونا، وتم حجزهما بأحد المستشفيات الخاصة ليتلقا العلاج والرعاية اللازمة.

وكان الإعلامي إبراهيم المنيسى قد كشف عن سر غياب عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، عن حلقات برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى، وقال المنيسى إن محمد القيعى أن نجل مستشار التعاقدات خضع مؤخرًا للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا وثبتت إصابته بالفيروس.

وعلى صعيد فريق الكرة بالأهلى شارك وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وكان سليمان قد غاب عن مران الفريق الأخير؛ بسبب شكواه من كدمة قوية قبل أن يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم أكد جاهزيته الطبية للمشاركة في التدريبات الجماعية.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، ويخوض الاهلي تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 27 من الشهر الجاري.

فيما حرص محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على الحضور إلى مقر النادي بالجزيرة ومتابعة المران، الذي أقيم مساء اليوم الخميس، تحت إشراف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وخضع محمود لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود، طبيب الأهلي، الذي حرص على الحديث معه، للاطمئنان على حالته ومتابعة مستجدات البرنامج العلاجي الذي يقوم بتنفيذه قبل بدء البرنامج التأهيلي.

وكان محمد محمود قد أجرى جراحة في غضروف الركبة ويخضع لبرنامج علاجي، بالتنسيق مع الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي، الذي أجرى له الجراحة.