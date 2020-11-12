غادة والي توجه بخفض علم الأمم المتحدة حدادا على وفاة رئيس وزراء البحرين

وجهت غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا بخفض علم الامم المتحدة على مقرها في فيينا حدادا علي وفاة المغفور له رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

وكانت والي نعت وفاة الفقيد في برقية موجهة لعاهل البحرين معبرة عن خالص التعازي لمملكة لبحرين حكومة وشعبا.