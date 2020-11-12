بث مباشر بين القاهرة وفرنسا.. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للسكتة الدماغية

انطلقت اليوم أولى فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للسكتة الدماغية في مصر، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وشعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأمراض النفسية والعصبية، وجراحة الأعصاب وبمشاركة الجمعية الامريكية والجمعية الشرق أوسطية للسكتة الدماغية و توقيع شراكة معهم لأول مرة و التي تعتبر إضافة كبيرة و مهمة لمرضي السكتة الدماغية في مصر.

يشارك في المؤتمر أكبر أطباء المخ والأعصاب في مصر والوطن العربي، ومنهم: الدكتور ماجد عبد النصير استاذ المخ والأعصاب ، و رئيس المؤتمر و د.هاني عارف رئيس قسم المخ و الأعصاب بكلية طب جامعة عين شمس و رئيس شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية لأمراض المخ والأعصاب، والدكتور احمد البسيوني استاذ المخ الأعصاب جامعة عين شمس والقسطرة التداخلية وسكرتير عام المؤتمر ، وأيضا د. أحمد عبد العليم استاذ المخ والاعصاب وسكرتير المؤتمر، والدكتور حسام صالح استاذ الأعصاب بقصر العيني وسكرتير المؤتمر.

قال الدكتور أحمد البسيوني إنه على مدار مدة انعقاد المؤتمر تمت مناقشة كل ما هو جديد لأحدث ما وصلت إليه الأبحاث العلمية والمعايير الدولية، وكيفية تطبيقها في مصر والدول العربية من خلال ورش عمل قوية جدا، و منها ورشة عمل بالإشتراك مع جامعة مونبيلييه بفرنسا عن القسطرة المخية، و أهميتها في علاج السكتة الدماغية، و هذه الجلسة اقيمت لمدة 6 ساعات متصلة لشرح، و تدريب شباب الأطباء علي التدخل الفوري و السريع سواء بالقسطرة المخية او الحقنة المذيبة خلال ما يعرف بالساعات الذهبية الاولي مما يساعد في تبادل الخبرات .

وأضاف البسيوني أن المؤتمر هذا العام يولي أهمية كبيرة لتدريب شباب الأطباء من خلال المحاكاة بإشراف خبراء أجانب ومصريين للتدريب على اتخاذ القرارات وحل المشاكل والتدخل في الوقت المناسب.

وأوضح أن من أهم أسباب الإصابة التدخين والسمنة المفرطة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر وارتفاع نسبة الدهون في الدم، وتعاطي المخدرات والضغط النفسي، ونمط الحياة الخاطئ في تناول الأكل والنوم.

وأكد البسيوني، ان الدولة من خلال التأمين الصحي تقدم الدعم الكامل والمجاني سواء في الجلطات الحاده او في عمليات القسطرة المخية.

وقال الدكتور هاني عارف رئيس قسم المخ و الأعصاب بكلية طب جامعة عين شمس و رئيس شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية، إن السكتة الدماغية ثاني سبب للوفاة في مصر وأول سبب للإعاقة مما يشكل خطورة علي حياة المريض، إلا انه أصبح لها علاج فعال بشرط أن يصل المريض، فيما يسمي بالساعات الذهبية و هي أول 4 ساعات من الإصابة و أن 20% من المرضي هم من يصلون مبكرا.

وتابع عارف، أن كل دقيقة تمر علي مريض السكتة الدماغية تتلف 2 مليون خلية في المخ وهذا رقم كبير جدا مما يستدعي التدخل فورا، و سريعا سواء بالحقنة المذيبة أو القسطرة المخية لأن ما يتلف من خلايا المخ لا يمكن تعويضه مرة أخري .