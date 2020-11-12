نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب جاري ومميزات فتح حساب في البنك الأهلي والحد الأدنى لعملية الفتح وشروط فتح حساب في البنك الأهلي عبر الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن كيفية فتح حساب في البنك الأهلي من خلال الإنترنت لكل المواطنين، وسوف نعرض لكم جميعا فتح حساب جاري في البنك الأهلي عبر الإنترنت، ومميزات فتح حساب في البنك الأهلي عبر الإنترنت من خلال موقع ثقفني، وسوف نوضح لكم الحد الأدنى لعملية فتح حساب في البنك الأهلي عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك أن يوجد العديد من المميزات الهامة للعملاء والخصائص والإجراءات لتشجيع توجيه أموال مدخراتك إلى الجهاز المصرفي للمستفيد، وتجدر الإشارة إلي أن في حالة فتح حساب في البنك الأهلي عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية للعميل أعلى عائد يضاف لرصيد المستفيد سنوياً.

مميزات فتح حساب في البنك الأهلي عبر الإنترنت :

يجب على المستفيد استخدام دفتر الشيكات في عملية تنظيم المعاملات الخاصة بالمستفيد بالبنك. يمكن فتح حساب في البنك الأهلي عبر الإنترنت للأفراد والأشخاص الاعتبارية. يمكن إصدار بطاقة الخصم المباشر لعمليتي السحب والشراء أيضا. يجب على المستفيد فتح حساب مشترك باسم أكتر من عميل. سوف يتم إصدار كشف حساب بصفة دورية وتتحدد هذا بناءاً على رغبة العميل. يجب فتح حساب في البنك الأهلي عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية.

فتح حساب جاري في البنك الأهلي عبر الإنترنت :

أعلن البنك الأهلي عن خدمة سحب وإيداع على مدار 24 ساعة عن طريق أي فرع من فروع البنك الأهلي في أي مكان، والماكينات المصرفية العديدة في المدن والأماكن في جمهورية مصر العربية، ولذلك تم الإعلان عن توفير إمكانية فتح حساب في البنك الأهلي عبر الإنترنت بأي عملة.

الحد الأدنى لعملية فتح حساب في البنك الأهلي عبر الإنترنت :

يجب على المتقدم أن يتم فتح الحساب بمبلغ 500 جنية مصري لجميع الأفراد العاديين. يجب فتح الحساب ب 5000 جنية مصري لجميع الشركات. يجب فتح الحساب لجميع العملات الأجنبية ب 100 دولار وما يساويها بالعملات الأخرى.

شروط فتح حساب في البنك الأهلي عبر الإنترنت :

يجب على المستفيد تقديم صورة البطاقة الشخصية أو ما يثبت شخصيته. يجب على المتقدم تقديم أصل شهادة الميلاد للمستفيد القاصر، ويجب تقديم قرار الوصاية إن وجد. بالنسبة للشخص الاعتباري يختلف حسب نوعها.

ومن الشروط الواجب توافرها في المستفيد لكي يتم فتح حساب في البنك الأهلي عبر الإنترنت، أن يقدم صورة البطاقة الشخصية، أو جواز السفر الخاصة بالمستفيد الأجنبي، ويجب على الموظف في هذه الحالة أن يطلع على جواز السفر بنفسه.