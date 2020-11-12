تحقيقات النيابة العامة تكشف: السيدة المسنة نفت إساءة نجلها إليها وأكدت تصويره الفيديو لهذا السبب

رصدت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" تداولًا واسعًا لمقطع يُظهر سيدة مسنة كأنها تُجبَّر على الزحف على أدراج عقار، واتهام نجلها بإجبارها على ذلك وإساءته إليها.

تم عرض الواقعة على المستشار النائب العام حمادة الصاوي، الذي أمر بسرعة التحقيق لكشف حقيقة الواقعة التي أثارت جدلا خلال الساعات الماضية. وتمكنت التحقيقات الأولية من تحديد السيدة ونجلها، فاستدعتهما "النيابة العامة" لسؤالهما فنفت السيدة اتهام نجلها بأيِّ اتهام، مؤكدةً حُسنَ رعايته لها وإحسانَه إليها وإقامتَها معه منذ خمسة وعشرين عامًا، وأن المقطع صوَّره نجلُها لها في غضون سبتمبر عام ٢٠١٩ خلال محاولتها بإرادتها الانتقال إلى وحدة سكنية أخرى بذات العقار. اقرأ أيضا: الأوقاف: حل مشكلة الست "روحية" المُعيلة لثلاث أطفال وتسليمها قطعة أرض بالمنوفية



وتابعت التحقيقات، أن نجل السيدة فعل ذلك ليرسله إلى شقيقته المقيمة خارج البلاد لتطمئن على حالتها، وقد أكد الابن ذات الأقوال منكرا ما نُسب إليه من اتهام، نافيا علمه بشخص من نشر المقطع.

وبناء على التحقيقات، أمرت "النيابة العامة" إخلاء سبيل نجل السيدة المسنة.