أستاذ مناعة: لقاح فايزر يمنح مناعة ضد كورونا من 6 أشهر إلى سنة على الأقل

قال طلال نصولي، أستاذ المناعة في جامعة جورج تاون الأمريكية، إن لقاح شركة فايزر والخاص بفيروس كورونا يعطي فعالية تصل إلى 90%.

وأضاف خلال اتصال عبر تطبيق «سكايب» من واشنطن مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوقت المستغرق لإنتاج اللقاح يتراوح ما بين 10 إلى 11 عاما فيما تم الانتهاء من لقاح كورونا خلال 8 أشهر وساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا عبر منحهم مليارات الدولار.



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