فقط في أفريقيا .. الحكم يعتدي على المدرب ويطرحه أرضا (فيديو)

اعتدى أحد الحكام المساعدين على المدرب الفرنسي هوبير فيلود، في المباراة التي جمع بين غانا والسودان ضمن تصفيات الأمم الأفريقية 2022.
واعترض هوبير فيلود على قرار الحكم الذي اتجه إليه وقام بدفعه بقوة ليسقط المدرب على الأرض، في مشهد مؤسف لم نعتد أن نراه، لحكم يعتدي على مدرب بهذه الطريقة.
وأسند الاتحاد الأفريقي المباراة للحكم السنغالي ماجيتي نداي بمباراة الجولة الثالثة التي تلعب بملعب كيب كوست في غانا ، يساعده مواطناه الحاج مالك سامبا، وشيخ توريه، وحكما رابعاً داودا قاي، ومراقب المباراة النيجيري سنوسي محمد.
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وتتصدر غانا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما تحل السودان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
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