نائب رئيس الجمعية العربية الأمريكية: بايدن حصد 85% من أصوات العرب الذين يحق لهم التصويت

قال حبيب جودة، نائب رئيس الجمعية العربية الأمريكية، إن 85% من أصوات العرب في الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأضاف خلال اتصال عبر تطبيق «سكايب» من نيويورك مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجمعية العربية الأمريكية كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حث المهاجرين للتصويت في الانتخابات الأمريكية.

وتابع حبيب جودة، أنه تمت تعبئة المهاجرين العرب للتوجه إلى صناديق الاقتراع الرئاسية الأمريكية، وتوجه معظمها إلى المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الأمريكية جو بايدن.



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وأشار نائب رئيس الجمعية العربية الأمريكية إلى أن 5% من أصوات المهاجرين العرب كانت صالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.