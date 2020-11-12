مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش غير مخطط لـ EASA

يأتى التفتيش بالتصادف مع وجود مفتشى الوكالة بالقاهرة لإجراء تفتيشٍ مجدولٍ على إحدى الشركات العاملة بمجال الطيران المدنى بمطار القاهرة الدولى.
وأشاد المفتشون بجودة تنفيذ الأعمال الفنية وكفاءة الأطقم الفنية للشركة خلال الفترة الماضية واستمرارية تقديم الأعمال بنفس الكفاءة الفنية وطبقاً للمتطلبات التشريعية للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران رغم توقف التفتيشات المجدولة على الشركة نظراً لانتشار فيروس كورونا المستجد، وأكد المفتشون أن هذه الخطوة تأتى فى سبيل تأكيد الثقة فى شركة مصر للطيران للصيانة والعاملين بها لما تتمتع به من خبرة كبيرة فى مجال صيانة وعمرة الطائرات واجتيازها لكافة التفتيشات السابقة بنجاح وتميز.
وتوجه الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بخالص التهنئة لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لاجتيازها تفتيش EASA معرباً عن ثقته فى أبناء الشركة وقدرتهم على تحدى مختلف الظروف، وتمنى أن تشهد الفترة المقبلة، تحسناً ملحوظاً فى حركة الطيران على المستوى العالمى بانتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد فى المستقبل القريب وأن ينعكس ذلك إيجاباً على قطاع الطيران المدنى المصرى.
من جانبه أعرب المهندس أبوطالب توفيق رئيس مجلس الإدارة عن ثقته فى كفاءة الأطقم الفنية لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية واستعدادهم الدائم والتام لأية تفتيشات فنية على مدار الساعة طبقاً لسياسة الشركة وحرصها على الحفاظ على المستوى المتميز لكوادرها الفنية ومطابقة التشريعات الفنية الملزمة فى كل وقت، وتوجه بخالص الشكر والتقدير لأبناء الشركة على حسن التزامهم أثناء التفتيش والذى يعكس الصورة الحقيقية للشركة ولقدراتها الفنية المتميزة ويحافظ على جميع الاعتمادات الدولية والمحلية التى تعد أساس جذب المزيد من العملاء.
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