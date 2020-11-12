وزير الطيران المدنى يلتقى رؤساء النقابات العامة التابعة للوزارة

عقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، اجتماعاً موسعاً مع حسن شحاتة رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوى ورؤساء مجالس النقابات العامه للهيئات والشركات التابعة للوزارة بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران.





وخلال اللقاء تم استعراض ما اتخذته وزارة الطيران المدنى خلال الفترة الماضية، من إجراءات فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كما تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالنواحى المهنية والاجتماعية والصحية للعاملين بقطاع الطيران المدنى والتى تم مناقشتها بكل وعى ومسؤولية.

وأكد وزير الطيران أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بالخدمات الطبية التى تقدم للعاملين ومنظومة العلاج الأسرى وكذلك الحالات الإنسانية والحالات الحرجة والتى أوصى وزير الطيران بتقديم جميع سبل الدعم والمساندة لها بشكل فورى وعلى أكمل وجه.

كما وجه وزير الطيران الشكر والتقدير لجميع العاملين بالقطاع وذلك على دورهم المشرف وأدائهم المتميز وتفانيهم فى العمل أثناء مواجهة أزمة كورونا وأضاف أن العاملين بقطاع الطيران ضربوا مثالاً مشرفا بفكرهم ووعيهم التام وتقديرهم لحجم الأزمة.

وأكد الوزير أن رفع كفاءة وتطوير العنصر البشرى يأتى على رأس أولويات خطط عمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة والتى تسعى دائما إلى توفير بيئة عمل محفزة وداعمة مع الحرص الكامل على توفير حياة صحية كريمة لجميع العاملين داخل منظومة الطيران المدنى.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار حرص وزير الطيران المدنى على التواصل المباشر والفعال والعمل التشاركى وتوحيد وجهات النظر مع رؤساء النقابات العامة الذين يمثلون جميع العاملين بهدف مناقشة جميع القضايا التى تهم أبناء قطاع الطيران المدنى وتبادل الرؤى حول العديد من الموضوعات وبحث المشاكل التى تواجههم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها من أجل توفير بيئة عمل سليمة لجموع العاملين داخل منظومة الطيران المدنى.