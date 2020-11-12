مياه أسيوط : مشروع لدعم الحلول المتكاملة فى 5 محافظات

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، أن مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه الجارى تنفيذه بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه لضمان تلبية معايير الجودة والأنظمة السائدة ينفذ بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بـ(المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر) والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كمساهمة فى دعم خطة الشركة القابضة بمياه الشرب والصرف الصحى.





وأضاف، أن ذلك يأتى ضمن الخطة التنموية المستهدفة دوليا للنهوض بالمجتمعات الريفية وتطوير البنية التحتية التى تكفل حياة كريمة للمواطن كمحرك أساسى لدفع عجلة التنمية. وأشار إلى أن المسح الميدانى التجريبى للمشروع، أظهر إمكانية دعم شركات المياه فى إعادة تحديث قواعد بيانات العملاء بالمساعدة فى تحصيل الفواتير للاستهلاكات الفعلية على مستوى القطاع التجارى. وتابع أن المشروع يستهدف حصول عدد من معامل الشركة على شهادة الجودة الـ"ISO"، فضلا عن تدريب عدد من الكيميائيين بمختلف الشركات للارتقاء بمهاراتهم، مع التركيز على كيفية عملية غسيل المصافى الرملية واستخدام أحدث السبل لمعالجة وتحلية المياه لتصل نقية للمواطنين فى ربوع المحافظة. وقال إسلام حمدان، مدير الإدارة العامة للتدريب بالشركة، إنه تم عقد عدة دورات متتابعة لتدريب كيميائى الشركة ومسؤولى الشبكات والفنيين على أحدث الطرق العلمية لتنقية المياه ومعالجتها بدءا من سحب المياه من المآخذ حتى ضخها للمواطنين.

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